Kakav šok na ostrvu! Mančester junajted ispao od četvrtoligaša na penale

Večernje novosti pre 1 sat
Fudbaleri Mančester junajteda nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo engleskog Liga kupa, pošto su sinoć u drugom kolu, na gostujućem terenu u Klitorpsu, u penal seriji izgubili od četvrtoligaša Grimsbija 11:12, nakon što je u regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Prednsot Grimsbiju doneo je Čarls Vernam golom u 22. minutu, a vođstvo je uvećao Tajrel Voren pogotkom osam minuta kasnije. Vođstvo Grimsbija smanjio je Brajan Mbeumo golom u 75. minutu, dok je izjednačenje Mančester junajtedu doneo Heri Megvajer pogotkom u 89. minutu. Ekipe su po 13 puta šutirale sa "bele tačke" tokom penal serije, koja se završila promašajem Mbeumoa.
