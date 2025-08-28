Danas je Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice, ili Međudnevnica a ovo su predanja i običaji! Velika Gospojina

Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice, ili Međudnevnica, je jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Jedan je od pet Bogorodičinih praznika, koji su crveno slovo (veliki praznik) u crkvenom kalendaru. Poslednji je veliki praznik crkvene godine, koja počinje 1. septembra, a završava krajem avgusta. Predanje kaže da je Bogorodica živela 60 godina, prema nekim izvorima 72, da je nadživela svoga sina i kao svedok mnogih slavnih događanja, nastavila njegovu misiju. Veliki broj crkava i manastira srpske pravoslavne crkve slavi ovaj praznik kao svoju slavu. Po celoj