Na današnji dan, 29. avgust

Danas je petak, 29. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1189 - Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. 1521 - Turci su pod komandom sultana Sulejmana II Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sedište Smederevskog sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrdjava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. 1526 - U bici kod Mohača turska
Turci su nadirali od jutra do mraka, ubijajući sve pred sobom sabljama i strelama Ovo je bio dan kad je Beograd pao u tursko…

Turci su nadirali od jutra do mraka, ubijajući sve pred sobom sabljama i strelama Ovo je bio dan kad je Beograd pao u tursko ropstvo

