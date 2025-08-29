Na današnji dan: Turska vojska osvojila Beograd, vođena Mohačka bitka, patentiran prvi motocikl

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Pregled najvažnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 29. avgust.

1189 - Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. 1521 - Turci su pod komandom sultana Sulejmana II Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sedište Smederevskog sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. 1526 - U bici kod Mohača turska
Turci su nadirali od jutra do mraka, ubijajući sve pred sobom sabljama i strelama Ovo je bio dan kad je Beograd pao u tursko…

