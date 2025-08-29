Vremeplov: Turci prvi put osvojili Beograd

NOVI SAD - Na današnji dan 1521. Turci su pod komandom sultana Sulejmana II, posle dvomesečne opsade, prvi put osvojili Beograd. Potom su silom iselili većinu stanovnika i grad temeljno opljačkali, odnevši u Carigrad brojne kulturne i istorijske vrednosti. Između ostalog tada je deo stanovnika odveden u Carigrad i vekovima su njihovi potomci važili kao vrsni znalci pojedinih zanata u tom gradu.

Danas je petak, 29. avgust, 2025. 526 - Više od 100.000 Turaka pod komandom sultana Sulejmana II porazilo je kod Mohača (danas mađarski deo Baranje) za manje od dva časa oko 30.000 Mađara, čime je nestala Ugarska kao samostalna država. U bici je poginulo čak 24.000 mađarskih vojnika, uključujući i ugarskog kralja Lajoša II. Turci su ubrzo obrazovali pašaluk s centrom u Budimu i on će postojati sve do pobedonosnih pohoda Eugena Savojskog na samom kraju 17. veka.