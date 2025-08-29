"Vojnici uspešno savladali obuku": Završena provera obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka

Blic pre 2 sata
"Vojnici uspešno savladali obuku": Završena provera obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka

U centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije juče je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "jun 2025".

Vojnici generacije "jun 2025" su u potpunosti savladali sve sadržaje u ovoj fazi obučavanja, što je i potvrda da je obuka dobro planirana i izvedena, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ova provera obučenosti vojnika dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja tokom koje su vojnici prošli sve sadržaje vezane za individualnu taktičku obuku i izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje ličnim i naoružanjem svog roda, realizovali sva
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vojnici generacije „jun 2025“ uspešno završili proveru individualne obučenosti: Sledi premeštaj u jedinice Vojske Srbije za…

Vojnici generacije „jun 2025“ uspešno završili proveru individualne obučenosti: Sledi premeštaj u jedinice Vojske Srbije za završnu fazu obuke

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojska Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Boban je kapetan "bele lađe" Krstari prelepim predelima kroz klisuru: Trasa dugačka 14 kilometara ostavlja bez daha

Boban je kapetan "bele lađe" Krstari prelepim predelima kroz klisuru: Trasa dugačka 14 kilometara ostavlja bez daha

Kurir pre 4 minuta
Ct dijagnostika u malom Zvorniku: Posle četiri godine od kupovine skenera (foto)

Ct dijagnostika u malom Zvorniku: Posle četiri godine od kupovine skenera (foto)

Kurir pre 4 minuta
Ambasada Japana danas uručuje PCR aparat za unapređenje zdravstva u Ćupriji: Ceremonija u 12 sati

Ambasada Japana danas uručuje PCR aparat za unapređenje zdravstva u Ćupriji: Ceremonija u 12 sati

Kurir pre 9 minuta
Novi toplovod u Domu u Staroj Moravici: Rešava se višegodišnji problem

Novi toplovod u Domu u Staroj Moravici: Rešava se višegodišnji problem

Kurir pre 9 minuta
Pečenje spaja ljude: Tradicionalna manifestacija Pečenjijada 2025. u Stopanji od 5. do 7 septembra

Pečenje spaja ljude: Tradicionalna manifestacija Pečenjijada 2025. u Stopanji od 5. do 7 septembra

Kurir pre 9 minuta