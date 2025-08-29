"Vojnici uspešno savladali obuku": Završena provera obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka

U centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije juče je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "jun 2025".

Vojnici generacije "jun 2025" su u potpunosti savladali sve sadržaje u ovoj fazi obučavanja, što je i potvrda da je obuka dobro planirana i izvedena, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ova provera obučenosti vojnika dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja tokom koje su vojnici prošli sve sadržaje vezane za individualnu taktičku obuku i izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje ličnim i naoružanjem svog roda, realizovali sva