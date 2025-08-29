Vojnici generacije „jun 2025“ uspešno završili proveru individualne obučenosti: Sledi premeštaj u jedinice Vojske Srbije za završnu fazu obuke

Kurir pre 3 sata
Vojnici generacije „jun 2025“ uspešno završili proveru individualne obučenosti: Sledi premeštaj u jedinice Vojske Srbije za…

U centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije danas je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2025“.

Ova provera dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja tokom koje su vojnici prošli sve sadržaje vezane za individualnu taktičku obuku i izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje ličnim i naoružanjem svog roda, realizovali sva planirana programska gađanja te uspešno ispunili zahtevane standarde fizičkih sposobnosti. Proveri su pristupili vojnici rodova pešadije, artiljerije i inžinjerije te atomsko-biološko-hemijske službe i službi
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Vojnici uspešno savladali obuku": Završena provera obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka

"Vojnici uspešno savladali obuku": Završena provera obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka

Blic pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojska Srbije

Regioni, najnovije vesti »

"Vojnici uspešno savladali obuku": Završena provera obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka

"Vojnici uspešno savladali obuku": Završena provera obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka

Blic pre 53 minuta
Boban je kapetan "bele lađe" Krstari prelepim predelima kroz klisuru: Trasa dugačka 14 kilometara ostavlja bez daha

Boban je kapetan "bele lađe" Krstari prelepim predelima kroz klisuru: Trasa dugačka 14 kilometara ostavlja bez daha

Kurir pre 1 sat
Smanjena lista čekanja za obdaništa: Uz podršku grada, deca kreću u privatne vrtiće

Smanjena lista čekanja za obdaništa: Uz podršku grada, deca kreću u privatne vrtiće

Kurir pre 1 sat
Ct dijagnostika u malom Zvorniku: Posle četiri godine od kupovine skenera (foto)

Ct dijagnostika u malom Zvorniku: Posle četiri godine od kupovine skenera (foto)

Kurir pre 1 sat
Čačak se pod vlašču SNS pretvara u pustinju (FOTO, VIDEO)

Čačak se pod vlašču SNS pretvara u pustinju (FOTO, VIDEO)

Ozon press pre 2 sata