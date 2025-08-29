Vojnici generacije „jun 2025“ uspešno završili proveru individualne obučenosti: Sledi premeštaj u jedinice Vojske Srbije za završnu fazu obuke

U centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije danas je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2025“.

Ova provera dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja tokom koje su vojnici prošli sve sadržaje vezane za individualnu taktičku obuku i izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje ličnim i naoružanjem svog roda, realizovali sva planirana programska gađanja te uspešno ispunili zahtevane standarde fizičkih sposobnosti. Proveri su pristupili vojnici rodova pešadije, artiljerije i inžinjerije te atomsko-biološko-hemijske službe i službi