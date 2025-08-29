Vučić: Bio sam na rođendanu kod Željka Mitrovića, tamo je bio i direktor Nove s

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost na TV Pink, gde je govorio o povećanju penzija od 1. decembra, novim merama države, čiji je cilj poboljšanje kupovne moći i životnog standarda građana i drugim aktuelnim pitanjima u zemlji.

Vučić je na samom početku naveo da se situacija u Srbiji smiruje, i da građani razumeju da stvari moraju da se reše razgovorom i dijalogom. - Imamo mnogo važnih vesti koje mnogo znače. Najpre, stvari se smiruju u Srbiji, ljudi počinju da razumeju da moramo da razgovaramo i stvari rešavamo dijalogom. Sve manji broj ljudi se okuplja, zato što posle izvesnog vremena se suoče sa realnošću. To je ono što je važno. Naše je da ponudimo dijalog. Čak i nasilnicima. Biće sve