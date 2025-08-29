Antonela Riha: Vučić je autokrata koji Srbiju vidi kao privatnu državu

Danas pre 1 sat  |  N1
Antonela Riha: Vučić je autokrata koji Srbiju vidi kao privatnu državu

„Režim Aleksandra Vučića želi da uspostavi što veću kontrolu nad medijima i da apsolutno svaku pukotinu slobode začepi.

To je ukratko suština ove priče koju danas pratimo“, rekla je novinarka Antonela Riha komentarišući snimak razgovora direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića i novog direktora United Group Stena Milera. „Javnost jeste nešto što može u ovom trenutku da vas zaštiti, ja bih volela da je ta buka mnogo veća. Videli smo da kolege reaguju, određene javne ličnosti, volela bih da se oko toga napravi neki širi front i pozvala bih studente da se malo više uključe u priču
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

St. Protić: Sten Miler je došao da uradi jednu veoma nečasnu stvar i ode kući, gde će na sva usta da brani slobodu i…

St. Protić: Sten Miler je došao da uradi jednu veoma nečasnu stvar i ode kući, gde će na sva usta da brani slobodu i demokratiju

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTelekom

Društvo, najnovije vesti »

Pismo Beširija predsedniku BC Partnersa Statopulosu zbog audio snimka dogovaranja Milera i Lučića

Pismo Beširija predsedniku BC Partnersa Statopulosu zbog audio snimka dogovaranja Milera i Lučića

Danas pre 54 minuta
Određeno zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Određeno zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Danas pre 54 minuta
Roditelji osnovaca u Nišu još nisu primili obećanih 20.000 dinara za kupovinu udžbenika: Moguće je da isplata počne od sutra…

Roditelji osnovaca u Nišu još nisu primili obećanih 20.000 dinara za kupovinu udžbenika: Moguće je da isplata počne od sutra

Danas pre 54 minuta
Mali Alek i čudesne mere

Mali Alek i čudesne mere

Radar pre 49 minuta
Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Danas pre 54 minuta