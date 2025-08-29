Građani ispred suda u Novom Sadu, danas saslušanje Bačulova i drugih privedenih

Građani se od jutros u 8.30 okupljaju ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj ulici kako bi pružili podršku uhapšenima tokom protesta kod Filozofskog fakulteta, preneo je portal 021.rs.

Kako su objavili studenti, za danas su zakazana saslušanja trojice uhapšenih. Jedan od njih je novosadski odbornik Miša Bačulov, a skup podrške najavio je i njegov pokret „Budi heroj“, prenosi portal 021.rs. Bačulov je priveden u četvrtak oko 10.30, a pokret „Budi heroj“ naveo je da se on tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On je u utorak, 26. avgusta bio ispred Filozofskog fakulteta, kada je došlo do guranja sa policijom. Kako se moglo