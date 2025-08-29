Građani ispred suda u Novom Sadu, danas saslušanje Bačulova i drugih privedenih

Danas pre 20 minuta  |  021.rs
Građani ispred suda u Novom Sadu, danas saslušanje Bačulova i drugih privedenih

Građani se od jutros u 8.30 okupljaju ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj ulici kako bi pružili podršku uhapšenima tokom protesta kod Filozofskog fakulteta, preneo je portal 021.rs.

Kako su objavili studenti, za danas su zakazana saslušanja trojice uhapšenih. Jedan od njih je novosadski odbornik Miša Bačulov, a skup podrške najavio je i njegov pokret „Budi heroj“, prenosi portal 021.rs. Bačulov je priveden u četvrtak oko 10.30, a pokret „Budi heroj“ naveo je da se on tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On je u utorak, 26. avgusta bio ispred Filozofskog fakulteta, kada je došlo do guranja sa policijom. Kako se moglo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Građani ispred suda u Novom Sadu, danas saslušanje Bačulova i drugih privedenih

Građani ispred suda u Novom Sadu, danas saslušanje Bačulova i drugih privedenih

N1 Info pre 30 minuta
Protest podrške ispred novosadskog suda, danas saslušanja trojice privedenih

Protest podrške ispred novosadskog suda, danas saslušanja trojice privedenih

Nedeljnik pre 15 minuta
FOTO: Danas saslušanja više privedenih tokom protesta kod Filozofskog, Novosađani pružaju podršku

FOTO: Danas saslušanja više privedenih tokom protesta kod Filozofskog, Novosađani pružaju podršku

Radio 021 pre 1 sat
Studenti: 16 minuta tišine, pa čekanje odluke o produžetku pritvora odgovornih za pad nadstrešnice

Studenti: 16 minuta tišine, pa čekanje odluke o produžetku pritvora odgovornih za pad nadstrešnice

Danas pre 1 sat
I novosadski i beogradski studenti danas ispred sudova: Prvi protest počinje u 8.30, drugi u 11.52

I novosadski i beogradski studenti danas ispred sudova: Prvi protest počinje u 8.30, drugi u 11.52

Nova pre 1 sat
Studenti Pravnog fakulteta najavili da će ispred Višeg suda čekati odluku o produženju pritvora uhapšenima u slučaju pada…

Studenti Pravnog fakulteta najavili da će ispred Višeg suda čekati odluku o produženju pritvora uhapšenima u slučaju pada nadstrešnice

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMiša Bačulov

Društvo, najnovije vesti »

Danas saslušanja privedenih tokom sukoba ispred Filozofskog fakulteta

Danas saslušanja privedenih tokom sukoba ispred Filozofskog fakulteta

Mašina pre 0 minuta
Gordi o razgovoru direktora UG i Telekoma: Kao u krimi romanu, da imaju dokaz da snimak nije pravi – izašli bi s tim

Gordi o razgovoru direktora UG i Telekoma: Kao u krimi romanu, da imaju dokaz da snimak nije pravi – izašli bi s tim

Cenzolovka pre 0 minuta
"Sadističkim metodama nas muče": Dekan za "Blic" otkrio šta rade studenti ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Hiljadu…

"Sadističkim metodama nas muče": Dekan za "Blic" otkrio šta rade studenti ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Hiljadu puta puštaju istu melodiju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć! (video)

Blic pre 5 minuta
Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

RTV pre 5 minuta
United Group potvrdila razgovor direktora UG Stena Milera i direktora Telekoma Vladimira Lučića

United Group potvrdila razgovor direktora UG Stena Milera i direktora Telekoma Vladimira Lučića

Nova pre 5 minuta