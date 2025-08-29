„Razmena teritorija koja se nije dogodila“: Konfuzija u Trampovom timu, šta je Putin rekao Vitkofu?

Nakon što je specijalni izaslanik SAD-a Stiv Vitkof 6. avgusta održao sastanak sa Vladimirom Putinom u Moskvi, pojavile su se informacije da je Putin spreman na značajne teritorijalne ustupke kako bi okončao rat u Ukrajini.

Vitkof je predsedniku SAD Donaldu Trampu prvobitno rekao da je Putin spreman da se povuče iz Zaporožja i Hersona ako Kijev ustupi Donjeck i Lugansk. Ovaj predlog je iznenadio mnoge evropske i američke zvaničnike, jer se nije uklapao u njihovo razumevanje Putinove pozicije, piše Rojters. Međutim, već narednog dana, tokom poziva državnog sekretara SAD Mark Rubija, Vitkof je delimično povukao svoje tvrdnje, navodeći da Putin zapravo nije ponudio povlačenje sa