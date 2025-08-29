Od 1. septembra niže cene za 20.000 proizvoda

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali najavio je da će na današnjoj sednici Vlade biti usvojena uredba o ograničenju marži, čime će od 1. septembra biti snižene cene do 20.000 proizvoda iz 23 kategorije u svim maloprodajnim lancima.

Mali je, gostujući na Radio-televiziji Srbije, naveo da će biti snižene cene 80 odsto proizvoda koji se svakodnevno kupuju. Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić već najavio, ovo je samo deo paketa ekonomskih mera koje su usmerene ka tome da povećamo životni standard građana Srbije, rekao je prvi potpredsednik Vlade. On je najavio da se već u oktobru ili novembru očekuje donošenje seta zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast