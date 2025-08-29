Mali: Od 1. decembra penzije veće za najmanje 12 odsto

Jugmedia pre 7 minuta  |  JuGmedia
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će, kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, penzije biti povećane od 1. decembra i to za najmanje 12 odsto, pošto ima prostora u budžetu za dodatno povećanje penzija. „To je sjajna vest za naše najstarije sugrađane, za naše penzionere.

Inače, juče smo dobili brzu procenu od strane Zavoda za statistiku i videli da imamo prostora za dodatno povećanje penzija. Dakle, ono što je Vučić govorio sinoć, mislili smo da će povećanje penzija od 1. decembra biti oko osam odsto, ali smo juče videli da imamo prostora za mnogostruko veće povećanje, negde oko 12 odsto od 1. decembra ove godine“, rekao je Mali za Tanjug. Ministar je poručio da su penzije sigurne i bezbedne i da država svako obećanje koje je dala
Aleksandar VučićBudžetPovećanje penzijaTanjugPredsednik SrbijeSiniša MaliZavod za statistiku

