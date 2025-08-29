"Mi u Ministarstvu smo bili šokirani": Trgovinski lanci vršili pritisak da doskoče novim merama Vlade

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević govorila je o pritisku koji su trgovci vršili na svoje dobavljače i pre stupanja na snagu Uredbe Vlade Srbije kako bi doskočili novim merama države. "Mi smo u Ministarstvu bili šokirani da juče, da dan donošenja Uredbe koja još nije ni stupila na snagu, neki trgovinski lanci su krenuli sa ozbiljnim pritiscima na svoje dobavljače insistirajući na zaključivanju aneksa ugovora, kako sam obaveštena direktno od