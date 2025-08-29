Urednici UM u Srbiji traže hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti nakon razgovora Stena Milera sa direktorom srpskog Telekoma

N1 Info pre 46 minuta  |  N1 Beograd
Urednici UM u Srbiji traže hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti nakon razgovora Stena Milera sa direktorom srpskog Telekoma…

Urednici United Media u Srbiji zahtevaju hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti generalnog direktora United Group-a Stena Milera, nakon što je OCCRP objavio snimak njegovog razgovora sa direktorom Telekoma Srbije Vladimirom Lučićem.

Na danas održanom sastanku urednika N1, Nove, Danasa i Radara konstatovano je da naše redakcije stoje jedinstveno iza zahteva za očuvanje svoje nezavisnosti i da ne pristaju da budu predmet političkih dilova i trgovine između investicionih fondova i autoritarnih režima. Imajući u vidu da je i United Group potvrdila da je do ovog razgovora Milera i Lučića došlo, smatramo da ono što su čuli građani, ne samo u Srbiji već širom Evrope i sveta ne može i ne sme da ostane
