Urednici UM traže hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti zbog razgovora Stena Milera i direktora Telekoma

Nedeljnik pre 3 sata
Urednici United Media u Srbiji zahtevaju hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti generalnog direktora United Group-a Stena Milera, nakon što je OCCRP objavio snimak njegovog razgovora sa direktorom Telekoma Srbije Vladimirom Lučićem, piše N1.

Na danas održanom sastanku urednika N1, Nove, Danasa i Radara konstatovano je da naše redakcije stoje jedinstveno iza zahteva za očuvanje svoje nezavisnosti i da ne pristaju da budu predmet političkih dilova i trgovine između investicionih fondova i autoritarnih režima. Imajući u vidu da je i United Group potvrdila da je do ovog razgovora Milera i Lučića došlo, smatramo da ono što su čuli građani, ne samo u Srbiji već širom Evrope i sveta ne može i ne sme da ostane
