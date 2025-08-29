"N1 i Nova usamljeno ostrvo koje neko hoće da preplavi": Nebojša Bradić o dešavanjima u kompanijama United Group

"Ono što su N1 i Nova dali svojim radom je zaista jedan kvalitet informisanja, pluralizam koji nam je itekako potreban", ocenio je reditelj Nebojša Bradić. On kaže da bi interes vlasnika trebalo da bude da zadrži kvalitet programa i gledaoce, a da čini se, to nije slučaj.

Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) objavio je audio snimak telefonskog razgovora direktora United Grupe (UG) Stena Milera i direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, u kom su govorili i o smeni Aleksandre Subotić, izvršne direktorke United Media u okviru koje posluje i televizija N1. Direktor Telekoma na snimku više puta potvrđuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić traži smenu direktorke UM Aleksandre Subotić. U istom