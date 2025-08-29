OCCRP: Audio snimak potvrđuje dokaze da su direktori UG razgovarali o smeni Subotić

Novi magazin pre 40 minuta  |  OCCRP, N1
OCCRP: Audio snimak potvrđuje dokaze da su direktori UG razgovarali o smeni Subotić

Istraživačka mreža OCCRP objavila je danas da je "Holandski medijski konglomerat United Group potvrdio autentičnost snimka" koji su objavili OCCRP i KRIK, a na kojem se čuje generalni direktor Stan Miler kako govori o predloženim promenama koje bi mogle oslabiti jednog od poslednjih preostalih nezavisnih emitera u Srbiji.

OCCRP prenosi da je United Group u saopštenju naveo da je Miler imao „poslovni razgovor“ sa Vladimirom Lučićem, direktorom državnog Telekoma Srbija. United Group je napomenuo da je početkom ove godine prodao različitu imovinu Telekomu Srbija. "Nakon te transakcije, rutinska je i neophodna komunikacija između kompanija” navela je United Group u svom saopštenju. OCCRP, podseća da su ta istraživačka mreža i njegov srpski član KRIK izvestili ranije ove nedelje o
