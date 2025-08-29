"Dolazi vreme istine": Oglasio se Vladimir Lučić - "Upali su u PANIKU i krenuli u NAPAD!"

Ključne poruke Vladimira Lučića

Ono čega se manjinski vlasnik i stari menadžment Junajted Grupe najviše plaše jeste to što dolazi vreme istine, poručio je generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić danas za RTS.Lučić je potvrdio da će Telekom podneti tužbu nadležnom sudu zbog objavljivanja famoznog audio-snimka njegovog navodnog razgovora sa novim generalnim direktorom UG Stenom Milerom, čija autentičnost nije utvrđena, iako je to prethodno traženo. - Podnećemo tužbu protiv svih