"Dolazi vreme istine": Oglasio se Vladimir Lučić - "Upali su u PANIKU i krenuli u NAPAD!"

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf Biznis
"Dolazi vreme istine": Oglasio se Vladimir Lučić - "Upali su u PANIKU i krenuli u NAPAD!"

Ključne poruke Vladimira Lučića

Ono čega se manjinski vlasnik i stari menadžment Junajted Grupe najviše plaše jeste to što dolazi vreme istine, poručio je generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić danas za RTS.Lučić je potvrdio da će Telekom podneti tužbu nadležnom sudu zbog objavljivanja famoznog audio-snimka njegovog navodnog razgovora sa novim generalnim direktorom UG Stenom Milerom, čija autentičnost nije utvrđena, iako je to prethodno traženo. - Podnećemo tužbu protiv svih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Junajted grupa potvrdila razgovor Stena Milera i Vladimira Lučića, tvrde da je snimak nepotpun

Junajted grupa potvrdila razgovor Stena Milera i Vladimira Lučića, tvrde da je snimak nepotpun

Nova ekonomija pre 1 sat
Lučić: Tužba protiv svih koji su objavili snimak razgovora sa Milerom

Lučić: Tužba protiv svih koji su objavili snimak razgovora sa Milerom

Euronews pre 1 sat
Reagovanja nakon objavljivanja tonskog zapisa razgovora direktora Telekoma Srbija i UG

Reagovanja nakon objavljivanja tonskog zapisa razgovora direktora Telekoma Srbija i UG

Nova pre 1 sat
Lučić: Tužba protiv svih koji su objavili snimak razgovora sa Milerom

Lučić: Tužba protiv svih koji su objavili snimak razgovora sa Milerom

Politika pre 1 sat
Transkript celog razgovora direktora UG i Telekoma: „Moram tu kompaniju da učinim veoma malom u Srbiji“

Transkript celog razgovora direktora UG i Telekoma: „Moram tu kompaniju da učinim veoma malom u Srbiji“

Cenzolovka pre 2 sata
Gordi o razgovoru direktora UG i Telekoma: Kao u krimi romanu, da imaju dokaz da snimak nije pravi – izašli bi s tim

Gordi o razgovoru direktora UG i Telekoma: Kao u krimi romanu, da imaju dokaz da snimak nije pravi – izašli bi s tim

Cenzolovka pre 3 sata
Lučić: Nismo razgovarali o smenama urednika, britanski fond ne bi dozvolio gašenje tih kanala

Lučić: Nismo razgovarali o smenama urednika, britanski fond ne bi dozvolio gašenje tih kanala

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSTelekomDragan ŠolakVladimir Lučićtelekom srbijaJunajted Grupaaleksandra subotić

Društvo, najnovije vesti »

Akademski plenum: Vučić pravi udruženje profesori 2.0, koje će biti finansirano direktno iz budžeta

Akademski plenum: Vučić pravi udruženje profesori 2.0, koje će biti finansirano direktno iz budžeta

Glas Šumadije pre 9 minuta
Nova školska godina je na pragu: Da li će biti nove obustave nastave?

Nova školska godina je na pragu: Da li će biti nove obustave nastave?

Euronews pre 4 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: U napadu na Kijev poginulo 23, neizvesna sudbina osmoro ljudi; Peskov: Putin ne isključuje sastanak sa…

UKRAJINSKA KRIZA: U napadu na Kijev poginulo 23, neizvesna sudbina osmoro ljudi; Peskov: Putin ne isključuje sastanak sa Zelenskim

RTV pre 4 minuta
Evrobasket 2025: Heroj Gruzije koji igra 'na sopstvenu odgovornost'

Evrobasket 2025: Heroj Gruzije koji igra 'na sopstvenu odgovornost'

BBC News pre 9 minuta
Evrobasket 2025: Heroj Gruzije koji igra 'na sopstvenu odgovornost'

Evrobasket 2025: Heroj Gruzije koji igra 'na sopstvenu odgovornost'

Radio 021 pre 9 minuta