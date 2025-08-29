Rhmz izdao niz hitnih upozorenja: Čeka nas pakleno vreme, olujni vetar, ali i jedna posebna opasnost

Upozorenje na olujni vetar

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) izdao je danas niz upozorenja, a u kojima se navodi kako nas očekuju visoke temperature, olujni vetar, dok postoje i ekstremni uslovi za širenje požara na otvorenom. Kako piše RHMZ, danas (29.08.) u većini mesta Srbije maksimalna temperatura će se kretati od 33 do 36 stepeni, a lokalno i oko 38, a samo se u Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje od 30 do 32 stepena. Pored visoke temperature, stiže nam i upozorenje