Rhmz izdao niz hitnih upozorenja: Čeka nas pakleno vreme, olujni vetar, ali i jedna posebna opasnost

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Rhmz izdao niz hitnih upozorenja: Čeka nas pakleno vreme, olujni vetar, ali i jedna posebna opasnost

Upozorenje na olujni vetar

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) izdao je danas niz upozorenja, a u kojima se navodi kako nas očekuju visoke temperature, olujni vetar, dok postoje i ekstremni uslovi za širenje požara na otvorenom. Kako piše RHMZ, danas (29.08.) u većini mesta Srbije maksimalna temperatura će se kretati od 33 do 36 stepeni, a lokalno i oko 38, a samo se u Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje od 30 do 32 stepena. Pored visoke temperature, stiže nam i upozorenje
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Danas sunčano i veoma toplo uz olujni vetar, najava pogoršanja vremena i septembarskih uslova

Vremenska prognoza Srbije: Danas sunčano i veoma toplo uz olujni vetar, najava pogoršanja vremena i septembarskih uslova

Naslovi.ai pre 46 minuta
(Mapa) "uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje…

(Mapa) "uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje od 24 sata

Blic pre 10 minuta
Olujno nevreme stiže u Srbiju nakon tropskog dana: Čubrilo objavio novu prognozu za kraj leta i početak septembra

Olujno nevreme stiže u Srbiju nakon tropskog dana: Čubrilo objavio novu prognozu za kraj leta i početak septembra

Mondo pre 1 sat
Stiže nevreme! Orkanski vetar, grad i kiša Čubrilo upozorava na promenu vremena u narednim danima

Stiže nevreme! Orkanski vetar, grad i kiša Čubrilo upozorava na promenu vremena u narednim danima

Dnevnik pre 56 minuta
Srbija na udaru ekstremnog vremena! Rhmz upozorava Beograd i ove delove Srbije: Evo šta nas sve čeka

Srbija na udaru ekstremnog vremena! Rhmz upozorava Beograd i ove delove Srbije: Evo šta nas sve čeka

Alo pre 1 sat
(Mapa)"uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje…

(Mapa)"uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje od 24 sata

Blic pre 2 sata
(Radarski snimci) temperatura pada za 18 stepeni: Evo kada tačno stiže nevreme, ovi delovi Srbije biće na najjačem udaru…

(Radarski snimci) temperatura pada za 18 stepeni: Evo kada tačno stiže nevreme, ovi delovi Srbije biće na najjačem udaru: Stiže iz čak 3 pravca

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZpožarvremePozari

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Danas sunčano i veoma toplo uz olujni vetar, najava pogoršanja vremena i septembarskih uslova

Vremenska prognoza Srbije: Danas sunčano i veoma toplo uz olujni vetar, najava pogoršanja vremena i septembarskih uslova

Naslovi.ai pre 46 minuta
(Mapa) "uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje…

(Mapa) "uslovi su: Ekstremni!" RHMZ od jutros niže upozorenja: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje od 24 sata

Blic pre 10 minuta
Polazak u vrtić - vaspitači i roditelji u istom timu za što bezbolniju adaptaciju

Polazak u vrtić - vaspitači i roditelji u istom timu za što bezbolniju adaptaciju

Subotica.com pre 35 minuta
Studenti Filozofskog fakulteta traže momentalnu ostavku dekana Alanovića

Studenti Filozofskog fakulteta traže momentalnu ostavku dekana Alanovića

Moj Novi Sad pre 15 minuta
FOTO: Otvorena dva nova Gomex marketa – uređena su po najsavremenijim standardima

FOTO: Otvorena dva nova Gomex marketa – uređena su po najsavremenijim standardima

Zrenjaninski pre 31 minuta