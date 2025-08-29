Šta Si Đinping želi vojnom paradom?

Vesti online pre 2 sata  |  RSE (P. V.)
Na Zapadu pod sankcijama, u Pekingu među gostima na vojnoj paradi povodom Dana oslobođenja. Kineski predsednik Si Đinping okupiće početkom septembra lidere Rusije, Severne Koreje, Mjanmara, Irana, zemalja koje su pod zapadnim sankcijama. Na prethodnoj paradi bilo više zapadnih zvaničnika Peking nije okrenuo leđa Moskvi Peking glavni saveznik Pjongjanga Vučićevo “druženje” sa političkim pouzdanicima Šta Kina želi?

Vladimir Putin i Kim Džong Un, dvojica međunarodno najizolovanijih lidera, biće 3. septembra u Pekingu na paradi kojom Kina obeležava kraj Drugog svetskog rata i predaju Japana. U tom društvu naći će se i predsednik Srbije, države kandidatkinje za članstvo u EU, Aleksandar Vučić, koji se poslednjih meseci u zemlji suočava sa masovnim antivladinim protestima. Osim njega, od država koje su članstvo u EU zacrtali kao svoj strateški pravac, u Kini će biti i premijer
