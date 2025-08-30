Gledajte kakvo nevreme se sručilo na crnu goru! Na moru ogromni talasi, u Podgorici kolaps dok oluja juriša ka Srbiji

Alo pre 1 sat
Gledajte kakvo nevreme se sručilo na crnu goru! Na moru ogromni talasi, u Podgorici kolaps dok oluja juriša ka Srbiji

Jaka kiša, grmljavina i vetar pogodili su crnogorsko primorje i Podgoricu, dok su na putevima zabeležene velike gužve

Situacija je posebno teška kod Virpazara, gde je saobraćaj obustavljen zbog udesa. Slično vreme očekuje se i u Srbiji, gde su meteorolozi izdali upozorenja na obilne padavine i grad. Turisti u Kotoru i u Tivtu danas se sigurno neće kupati jer kiša lije kao kao iz kabla. Navode da je more uzburkano i da su talasi veliki. Prema prognozi meteorologa, u Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Iz crnogorskog
