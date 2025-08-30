Sprema se potop, crni oblaci se nadvijaju nad Srbijom Nevreme će prvo pući u ovim delovima zemlje (radarski snimci)

Alo pre 3 sata
Sprema se potop, crni oblaci se nadvijaju nad Srbijom Nevreme će prvo pući u ovim delovima zemlje (radarski snimci)

U Srbiji će do kraja dana i tokom noći biti promenljivo oblačno i sparno, uz moguću pojavu kiše. RHMZ upozorava i da se mestimično očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno i izraženije nepogode uz grad

Prema prognozi RHMZ, duvaće južni i jugoistočni vetar u slablјenju, posle podne i uveče u skretanju na slab i umeren, a u zoni plјuskova kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. - Najviša temperatura od 26 na zapadu do 34 stepena u istočnoj i južnoj Srbiji - najavili su. Kako se na radarskim snimcima, na sajtu Vreme radar, može videti, tokom noći kiša će se premeštati po celoj zemlji. Sutra, rano ujutru, tačniji oko 6 časova velikom količinom padavina biće
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Vreme sutra: Promenljivo oblačno i svežije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom

Vreme sutra: Promenljivo oblačno i svežije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom

Vesti online pre 39 minuta
Ovde već pada kiša, kad će kod vas? Evo šta kažu meteorolozi: Front ide u ovom pravcu

Ovde već pada kiša, kad će kod vas? Evo šta kažu meteorolozi: Front ide u ovom pravcu

Dnevnik pre 1 sat
Vremenska prognoza 31. avgust 2025.

Vremenska prognoza 31. avgust 2025.

RTS pre 1 sat
Nevreme samo što nije počelo u Srbiji: Novo upozorenje RHMZ (Foto)

Nevreme samo što nije počelo u Srbiji: Novo upozorenje RHMZ (Foto)

Mondo pre 1 sat
Nebo je mutno, RHMZ se javio vestima o tome šta nas čeka večeras i sutra

Nebo je mutno, RHMZ se javio vestima o tome šta nas čeka večeras i sutra

Telegraf pre 1 sat
(Radarski snimci) ova dva dela zemlje neka se spreme: Nevreme se nadvilo nas Srbijom, evo kako će se večeras kretati: Veliki…

(Radarski snimci) ova dva dela zemlje neka se spreme: Nevreme se nadvilo nas Srbijom, evo kako će se večeras kretati: Veliki rizik od grada i nepogoda!

Blic pre 3 sata
Temperatura naglo pada! Oglasio se RHMZ: Poznato kakvo nas vreme očekuje sutra

Temperatura naglo pada! Oglasio se RHMZ: Poznato kakvo nas vreme očekuje sutra

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Beograd, najnovije vesti »

Pune 4 godine čovek sa teškom zarazom šetao je ulicama Beograda, a da niko nije primetio! Građani videli jezivu rečenicu u…

Pune 4 godine čovek sa teškom zarazom šetao je ulicama Beograda, a da niko nije primetio! Građani videli jezivu rečenicu u novinama: Svi epidemiolozi digli se na noge

Blic pre 1 sat
Žena pronašla telo muža kako pluta: Užas u Barajevu: Muškarac se udavio u bazenu u dvorištu kuće

Žena pronašla telo muža kako pluta: Užas u Barajevu: Muškarac se udavio u bazenu u dvorištu kuće

Blic pre 34 minuta
Žena igrala kolo na veselju, srušila se i umrla! Strašna scena u Umci: Hitna pomoć nije mogla da joj pomogne

Žena igrala kolo na veselju, srušila se i umrla! Strašna scena u Umci: Hitna pomoć nije mogla da joj pomogne

Blic pre 39 minuta
Promena režima rada javnog prevoza Izmena na ovim linijama

Promena režima rada javnog prevoza Izmena na ovim linijama

Alo pre 9 minuta
Vreme sutra: Promenljivo oblačno i svežije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom

Vreme sutra: Promenljivo oblačno i svežije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom

Vesti online pre 39 minuta