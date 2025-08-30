Sprema se potop, crni oblaci se nadvijaju nad Srbijom Nevreme će prvo pući u ovim delovima zemlje (radarski snimci)

U Srbiji će do kraja dana i tokom noći biti promenljivo oblačno i sparno, uz moguću pojavu kiše. RHMZ upozorava i da se mestimično očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno i izraženije nepogode uz grad

Prema prognozi RHMZ, duvaće južni i jugoistočni vetar u slablјenju, posle podne i uveče u skretanju na slab i umeren, a u zoni plјuskova kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. - Najviša temperatura od 26 na zapadu do 34 stepena u istočnoj i južnoj Srbiji - najavili su. Kako se na radarskim snimcima, na sajtu Vreme radar, može videti, tokom noći kiša će se premeštati po celoj zemlji. Sutra, rano ujutru, tačniji oko 6 časova velikom količinom padavina biće