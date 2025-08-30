Ovako je ubijen ukrajinski političar UZNEMIRUJUĆ VIDEO

B92 pre 23 minuta
Ovako je ubijen ukrajinski političar UZNEMIRUJUĆ VIDEO

Ukrajinski političar nacionalista Andrij Parubij likvidiran je danas u Lavovu, na zapadu Ukrajine, a na društvenim mrežama pojavio se snimak ubistva.

Parubij je bio jedan od glavnih aktera Evromajdana 2014. godine u Kijevu. Na snimku ubistva koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako mu napadač, maskiran u dostavljača hrane, prilazi s leđa i ispaljuje hice u njega. Prema navodima lokalnih medija, napadač je odmah nakon pucnjave pobegao, a policija je blokirala šire područje u potrazi za osumnjičenim. "Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko i generalni tužilac Ruslan Kravčenko upravo su izvestili o
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij, potraga za napadačem u toku

Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij, potraga za napadačem u toku

Nedeljnik pre 43 minuta
Izrešetan sa leđa bivši predsednik skupštine: Uznemirujuće slike, napadač se prerušio u kurira (Foto)

Izrešetan sa leđa bivši predsednik skupštine: Uznemirujuće slike, napadač se prerušio u kurira (Foto)

Mondo pre 28 minuta
Objavljen video-snimak ubistva bivšeg predsednika skupštine! Napadač se prerušio u dostavljača i pobegao (video)

Objavljen video-snimak ubistva bivšeg predsednika skupštine! Napadač se prerušio u dostavljača i pobegao (video)

Alo pre 1 sat
Šok u Ukrajini, likvidiran bivši šef parlamenta

Šok u Ukrajini, likvidiran bivši šef parlamenta

SEEbiz pre 2 sata
Ubijen nekadašnji šef ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij

Ubijen nekadašnji šef ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij

Slobodna Evropa pre 2 sata
(Video): Objavljen horor snimak ubistva ukrajinskog političara: Ubica prerušen u dostavljača hrane prišao mu je sa leđa dok je…

(Video): Objavljen horor snimak ubistva ukrajinskog političara: Ubica prerušen u dostavljača hrane prišao mu je sa leđa dok je šetao i zapucao

Blic pre 2 sata
Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta, potraga za ubicom u toku

Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta, potraga za ubicom u toku

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaMinistar unutrašnjih poslovaKijev

Svet, najnovije vesti »

Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Blic pre 43 minuta
Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij, potraga za napadačem u toku

Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij, potraga za napadačem u toku

Nedeljnik pre 43 minuta
Američki sud presudio protiv globalnih carina, Tramp nema ovlašćenja?! Predsednik SAD najavio pravnu bitku

Američki sud presudio protiv globalnih carina, Tramp nema ovlašćenja?! Predsednik SAD najavio pravnu bitku

Blic pre 8 minuta
Da li će Istočna Evropa napustiti Ukrajinu: Potez Poljske kao nagoveštaj promena

Da li će Istočna Evropa napustiti Ukrajinu: Potez Poljske kao nagoveštaj promena

NIN pre 38 minuta
Tačka na jeftine pošiljke - Amerika ukida poresko oslobođenje

Tačka na jeftine pošiljke - Amerika ukida poresko oslobođenje

Bloomberg Adria pre 43 minuta