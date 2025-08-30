Ovako je ubijen ukrajinski političar UZNEMIRUJUĆ VIDEO

Ukrajinski političar nacionalista Andrij Parubij likvidiran je danas u Lavovu, na zapadu Ukrajine, a na društvenim mrežama pojavio se snimak ubistva.

Parubij je bio jedan od glavnih aktera Evromajdana 2014. godine u Kijevu. Na snimku ubistva koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako mu napadač, maskiran u dostavljača hrane, prilazi s leđa i ispaljuje hice u njega. Prema navodima lokalnih medija, napadač je odmah nakon pucnjave pobegao, a policija je blokirala šire područje u potrazi za osumnjičenim. "Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko i generalni tužilac Ruslan Kravčenko upravo su izvestili o