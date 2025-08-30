Američka teniserka Tejlor Taunsend napravila je veliko iznenađenje na US Openu, popto je izbacila Miru Andrejevu.

Taunsend je u trećem kolu grend slema u Njujorku pobedila petu teniserku sveta, posle sat i 17 minuta igre saq 7:5, 6:2. Amerikanka i Ruskinja su vodile veliku borbu u prvom setu, posle početne razmene brejkova, obe teniserke su bile sigurne na svoj servis. Trenutno 139. igračica sveta ključni brejk napravila je u 11. gemu, iskoristila je prvu brejk loptu i potom odservirala za prednost u setovima. U nastavku svi konci igre bili su njenim rukama, iako je Ruskinja