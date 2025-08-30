Veliko iznenađenje na US Openu!

B92 pre 43 minuta
Veliko iznenađenje na US Openu!

Američka teniserka Tejlor Taunsend napravila je veliko iznenađenje na US Openu, popto je izbacila Miru Andrejevu.

Taunsend je u trećem kolu grend slema u Njujorku pobedila petu teniserku sveta, posle sat i 17 minuta igre saq 7:5, 6:2. Amerikanka i Ruskinja su vodile veliku borbu u prvom setu, posle početne razmene brejkova, obe teniserke su bile sigurne na svoj servis. Trenutno 139. igračica sveta ključni brejk napravila je u 11. gemu, iskoristila je prvu brejk loptu i potom odservirala za prednost u setovima. U nastavku svi konci igre bili su njenim rukama, iako je Ruskinja
