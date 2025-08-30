Ceca napravila: Dar-mar u Makedoniji Izašla pred publiku u miniću - fanovi se penju na scenu, a evo zašto je folk diva tražila devojci na bini da skine sako (video)

Folk diva Ceca Ražnatović nalazi se u Severnoj Makedoniji, tačnije u Krivoj Palanci.

Ona se na koncertu u pomenutom mestu pojavila u mini haljini i visokim potpeticama, dok je kosu pokupila. Pevala je pred velikim brojem ljudi sve svoje hitove, dok su pojedini fanovi izašli na binu ne bi li je zagrlili i dali joj poklone. Ceci u jednom momentu bilo hladno, pa je devojci koja je pevala prateće vokale tražila da joj da sako ako može, što je ona i učinila. Kako je ovo izgledalo pogledajte u videima iznad. Ceca je, inače, pred početak koncerta opuštala