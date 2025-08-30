Ovako to rade velike zvezde: Ceca pred koncert u Makedoniji gleda meč, njen stajling dokazao kako je opuštena

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Ovako to rade velike zvezde: Ceca pred koncert u Makedoniji gleda meč, njen stajling dokazao kako je opuštena

Folk diva Ceca Ražnatović nalazi se u Severnoj Makedoniji, a pred početak koncerta opuštala se uz utakmicu Srbija - Portugalija.

Ceca je bila u opuštenom izdanju, pokazavši time da se ne opterećuje puno svojim izgledom i da želi malo relaksacije i azbave pred svoj nastup. Ona je nosila papuče, kosa joj je bila pokupljena u punđu a vidno je bila nervozna zbog toka utakmice. Ipak, kada je videla našu ekipu, razvukla je osmeh i oraspoložila se u trenutku. Podsetimo, Ceca je nedavno nastupala u Banja Luci na njihovoj čuvenoj tvrđavi Kastel. Pevačica je dobila mnoštvo poklona od svojih fanova, a
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ceca napravila: Dar-mar u Makedoniji Izašla pred publiku u miniću - fanovi se penju na scenu, a evo zašto je folk diva tražila…

Ceca napravila: Dar-mar u Makedoniji Izašla pred publiku u miniću - fanovi se penju na scenu, a evo zašto je folk diva tražila devojci na bini da skine sako (video)

Blic pre 2 sata
Ceca zaustavila koncert zbog nje: Devojka joj tražila autogram za tetovažu, ona je odbila, ovo joj je poručila

Ceca zaustavila koncert zbog nje: Devojka joj tražila autogram za tetovažu, ona je odbila, ovo joj je poručila

Telegraf pre 2 sata
U papučama, sa pokupljenom kosom: Ceca pred koncert u Makedoniji gleda utakmicu - nervira se, a evo kako je reagovala kad je…

U papučama, sa pokupljenom kosom: Ceca pred koncert u Makedoniji gleda utakmicu - nervira se, a evo kako je reagovala kad je videla kameru koja je snima (video)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ceca RažnatovićCece RažnatovićMakedonijaPortugalSeverna MakedonijaJovana JeremićVoditeljka

Zabava, najnovije vesti »

Aleksandra raskinula veridbu pred ulazak u Elitu 9! Otkrila kako se oseća "Sve proživljavam sama, teško mi je"

Aleksandra raskinula veridbu pred ulazak u Elitu 9! Otkrila kako se oseća "Sve proživljavam sama, teško mi je"

Telegraf pre 1 sat
Žabe iz drevnog perua: Arheolozi otkrili figuricu koju je napravila drevna civilizacija

Žabe iz drevnog perua: Arheolozi otkrili figuricu koju je napravila drevna civilizacija

Blic pre 2 sata
Ceca napravila: Dar-mar u Makedoniji Izašla pred publiku u miniću - fanovi se penju na scenu, a evo zašto je folk diva tražila…

Ceca napravila: Dar-mar u Makedoniji Izašla pred publiku u miniću - fanovi se penju na scenu, a evo zašto je folk diva tražila devojci na bini da skine sako (video)

Blic pre 2 sata
Stres na poslu, nesuglasice i usamljenost: Jedan horoskopski znak imaće najteži septembar do sada

Stres na poslu, nesuglasice i usamljenost: Jedan horoskopski znak imaće najteži septembar do sada

Kurir pre 2 sata
Dozvola za ljubav: Dejan Matić hitovima uveselio leskovačku publiku (foto)

Dozvola za ljubav: Dejan Matić hitovima uveselio leskovačku publiku (foto)

Večernje novosti pre 2 sata