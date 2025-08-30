Crnogorska političarka se ne libi da pokaže atribute: Haljine sa izrezima i gole noge - Mirjana Pajković poručuje: "Sa ovakvim telom sam se rodila" (foto)

Zgodna političarka Mirjana Pajković, koja je na čelu Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu Crne Gore, već neko vreme skreće pažnju na sebe objavama na Instagramu.

Mirjana Pajković pokazuje svoje svakodnevne kombinacije, koje neretko pokreću lavinu komentara, a na više fotografija je vidimo u dekoltiranim toaletama sa izrezima, gde su gole noge u prvom planu. - Dešavalo mi se da se moja pristupačnost, otvorenost, komunikativnost i odsustvo držanja visine pogrešno percipiraju. No, ne treba gušiti svoju ženstvenost, prikrivati se, zapostavljati svoje osobenosti radi stavljanja sebe u neke društveno nametnute kalupe - rekla je