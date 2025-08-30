Odalović: Zagreb i Priština opstruišu potragu za nestalim licima

Danas pre 21 minuta  |  Beta
Odalović: Zagreb i Priština opstruišu potragu za nestalim licima

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović rekao je danas da je regionalna saradnja preko potrebna u otkrivanju njihovih sudbina, ali da je Priština i Zagreb godinama opstruišu. „Više od 35.000 ljudi je prošlo kroz evidenciju Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Tri četvrtine slučajeva jeste rešeno. Svi imaju individualne evidencije koje se preklapaju u zajedničkoj bazi, u srpskoj Komisiji 2.322 osobe se vode kao nestale“, istakao je Odalović za Radio televiziju Srbiju (RTS), povodom Međunarodnog dana nestalih. Ukazao je da se, prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, 9.629 lica sa prostora bivše Jugoslavije vodi kao nestalo, preneo je sajt RTS. „Mi imamo brojne potpisane sporazume, protokole rada, pravila, po
RTSVlada SrbijeZagrebJugoslavijaPriština

