Linta: Nema normalizacije bez rasvetljavanja sudbine svih nestalih lica u regionu

BEOGRAD - Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, povodom Međunarodnog dana nestalih lica koji se obeležava danas, izjavio je da vlasti u Zagrebu, Sarajevu i Prištini nastavljaju da dugogodišnjom opstrukcijom rešavanja pitanja nestalih Srba iz više razloga, kao i da nije moguća istinska normalizacija na prostoru bivše Jugoslavije bez rasvetljavanja sudbine svih nestalih lica u regionu, kažnjavanja onih koji su činili zločine bez obzira na nacionalnu pripadnost i jednakog poštovanja svih žrtava.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da je Linta istakao dva razloga zbog koji se nastavlja sa opstrukcijom rešavanja pitanja nestalih Srba. "Prvo, bio bi doveden u pitanje lažni mit o srpskoj agresiji na Hrvatsku i BiH i agresiji nad Albancima na Kosovu i Metohiji. Drugo, postavilo bi se pitanje zvog čega se ne procesuiraju masovni ratni zločini nad Srbima", rekao je Linta. On je podsetio na podatke Međunarodnog komiteta Crvenog krsta koji pokazuju da se