Pronađena srpska državljanka nestala u moru kod Soluna, hitna pomoć konstatovala smrt

Danas pre 5 sati  |  RTS
Pronađena srpska državljanka nestala u moru kod Soluna, hitna pomoć konstatovala smrt

Državljanka Srbije, koja je sinoć nestala tokom plivanja u blizini mesta Agija Trijada kod Soluna, pronađena je jutros bez svesti u moru kod Soluna, a hitna pomoć je konstatovala smrt.

Sedamdesetšestogodišnja žena iz Srbije, koja je otišla na plivanje sa prijateljima, pronađena je bez svesti u oblasti Agija Trijada u Solunu. Portal Prototema ranije je saopštio da je žena otišla na plivanje sa dva prijatelja, a da je obalska straža obaveštena o nestanku oko 21.30 po lokalnom vremenu, prenosi RTS. U Lučkoj upravi „Nea Mihaniona“ potom je podignuta uzbuna, a pomoć je zatražena i od dobrovoljnih spasilačkih timova, kada je i zvanično pokrenuta
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Srpkinja nestala u moru kod Soluna: U toku opsežna potraga: Mobilisani spasilački timovi

Srpkinja nestala u moru kod Soluna: U toku opsežna potraga: Mobilisani spasilački timovi

Blic pre 11 minuta
Pronađeno telo srpske državljanke koja je nestala u moru kod Soluna

Pronađeno telo srpske državljanke koja je nestala u moru kod Soluna

RTS pre 3 sata
Drama u Grčkoj! Srpkinja nestala tokom plivanja, pronađena mrtva kod Soluna

Drama u Grčkoj! Srpkinja nestala tokom plivanja, pronađena mrtva kod Soluna

Alo pre 3 sata
Telo žene iz Srbije poslato na forenzička ispitivanja: Novi detalji tragedije u Grčkoj

Telo žene iz Srbije poslato na forenzička ispitivanja: Novi detalji tragedije u Grčkoj

Nova pre 3 sata
Ovako je izgledala potraga za Srpkinjom kod Soluna: Helikopteri nadleću more, ne vidi se prst pred okom: Jutros stigle…

Ovako je izgledala potraga za Srpkinjom kod Soluna: Helikopteri nadleću more, ne vidi se prst pred okom: Jutros stigle tragične vesti (video)

Blic pre 3 sata
Žena iz Srbije (76), koja se vodila kao nestala u moru kod Soluna, pronađena mrtva

Žena iz Srbije (76), koja se vodila kao nestala u moru kod Soluna, pronađena mrtva

Serbian News Media pre 3 sata
Žena iz Srbije, za kojom se tragalo u moru kod Soluna, pronađena mrtva

Žena iz Srbije, za kojom se tragalo u moru kod Soluna, pronađena mrtva

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSolun

Hronika, najnovije vesti »

Ovo je ubica iz Svrljiga: Policija ga dovela na mesto zločina FOTO

Ovo je ubica iz Svrljiga: Policija ga dovela na mesto zločina FOTO

Nova pre 11 minuta
Tragedija kod Bogatića: Tinejdžer stradao na farmi FOTO

Tragedija kod Bogatića: Tinejdžer stradao na farmi FOTO

Nova pre 1 minut
"Ubio komšiju, umotao telo i vozio kroz selo na traktoru": Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga: "Videli smo…

"Ubio komšiju, umotao telo i vozio kroz selo na traktoru": Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga: "Videli smo da je nešto u najlonu"

Blic pre 1 minut
Srpkinja nestala u moru kod Soluna: U toku opsežna potraga: Mobilisani spasilački timovi

Srpkinja nestala u moru kod Soluna: U toku opsežna potraga: Mobilisani spasilački timovi

Blic pre 11 minuta
Prošao na crveno, pa udario i prešao preko devojčice: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao jezivu nesreću u Zemunu…

Prošao na crveno, pa udario i prešao preko devojčice: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao jezivu nesreću u Zemunu: Otkriveni novi detalji tragedije

Blic pre 11 minuta