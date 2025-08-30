Jak vatar u naselju Stara kolonija

Glas Šumadije pre 36 minuta  |  Nikoleta Jošović
Jak vatar u naselju Stara kolonija
Jak vetar je zadesio naselje Stara kolonija. Podsetimo da je Republički hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode i to narandžasti meteoalarm u subotu za Jugozapadni deo zemlje gde se očekuje lokalna pojava grmljavina sa gradom, a u nedelju za područja Bačke, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Jugozapadne Srbije gde se očekuje pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h.
