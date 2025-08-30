Novak se uhvatio za leđa, bolna grimasa odala sve: Odmah sve prekinuo i izašao sa terena

Mondo pre 36 minuta  |  Nikola Lalović
Novak se uhvatio za leđa, bolna grimasa odala sve: Odmah sve prekinuo i izašao sa terena

Novak Đoković je izgedao sjajno na terenu protiv Kamerona Norija, ređao je asove, uzeo je i brejk, a onda su ga zabolela leđa.

Kada je trebalo da servira za pobedu u prvom setu pri rezultatu 5:4 uhvatio se za donji deo leđa. Ispostavilo se da ima probleme, pa je fizioterepaut izašao na teren. Odveo je napolje Novaka Đokovića i morao je u svlačionici da mu rešava probleme sa leđima. Pogledajte taj momenat: Novak je osetio bol u leđima nakon jednog trka na mrežu. Tada je na sjajan način uzep poen, ali to ga je koštalo. Delovalo je prvo da mu nije ništa, ali je ipak tražio pomoć. Možda i
