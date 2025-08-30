„Buka se nastavlja“: Studenti Filozofskog pozvali građane da se večeras okupe ispred fakulteta

Nedeljnik pre 4 sati
„Buka se nastavlja“: Studenti Filozofskog pozvali građane da se večeras okupe ispred fakulteta

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozvali su građane da se i večeras okupe ispred zgrade te visokoškolske ustanove.

Kako se navodi u pozivu, okupljanje pod parolom „Buka se nastavlja“ je zakazano za 19 časova. „Ponesite zviždaljke, vuvuzele, napunjene zvučnike, čime god stvarate buku“, naveli su studenti. Studenti, profesori i građani okupljaju se izpred zgrade Filozofskog od utorka, kada je dekan Milivoje Alanović upao u zgradu sa nekoliko zaposlenih i izbacio studente koji su blokirali taj fakultet. Alanović je u zgradu pozvao i policiju, i od tada se više desetina policajaca
