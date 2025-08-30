Ko iz sveta dolazi na samit i vojnu paradu u Kini

Peking će u narednoj nedelji prostrti crveni tepih za više od dvadeset svetskih lidera na dva velika događaja vezana za odbranu.

Liste gostiju, uključujući i značajne izostanke, prozor su u ambicije, saveze i kontinuirane pokušaje Kine da proširi svoj uticaj. Dva događaja su godišnji samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), koju su osnovale Kina i Rusija 2001. godine sa fokusom na bezbednost u Centralnoj Aziji i širem regionu, i velika vojna parada u znak sećanja na 80. godišnjicu završetka Drugog svetskog rata, gde je Kina izašla kao pobednica nad svojim susedom Japanom. Među