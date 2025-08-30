SAD upozorile Rusiju na sednici SB UN da preduzme korake ka miru

Sjedinjene Američke Države upozorile su Rusiju na hitnom sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzme korake koji će voditi ka miru i da se sastane sa predstavnicima Ukrajine, ili će se suoči sa mogućim sankcijama, javlja danas Gardijan.

Na hitnom sastanku Saveta bezbednosti UN, koji je sazvan juče nakon što je u raketnim napadima na Kijev tokom noći u četvrtak, 28. avgusta poginulo najmanje 23 osoba, američki diplomata Džon Keli je rekao da napadi "bacaju sumnju na ozbiljnost ruske želje za mirom" i zahtevao je da "napadi na civilna područja moraju odmah prestati". Rekao je da se ruski i ukrajinski predsednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski moraju složiti oko sastanka, i ponovio je