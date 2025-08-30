Ušakov: Putin i Vučić tokom susreta u Kini o rusko-srpskoj saradnji

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće tokom sastanka u Kini o rusko-srpskoj saradnji, uključujući i saradnju u energetskom sektoru, izjavio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Planirano je da se razmene mišljenja o ključnim pitanjima rusko-srpske saradnje, uključujući i oblast energetike i drugih oblasti", rekao je Ušakov, prenosi agencija RIA Novosti. Putin će posetiti Kinu od 31. avgusta do 3. septembra. Prvo će šef države učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu, a zatim će ruski predsednik otputovati u Peking, gde će se održati događaji u okviru zvanične posete ruskog predsednika Kini. Putin će