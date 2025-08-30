“Sns više nema snage da napravi ogroman miting”: Šta bi se desilo da na skupove protiv blokada pozovu Vučić i ministri?

Ove nedelje će se ponovo održati skupovi građana protiv blokada i protesta širom zemlje, kako je najavljeno u čak sto gradova. Ipak, iako iz vlasti najavljuju sve veće skupove, naši sagovornici tvrde da vladajuća stranka ima sve manje mogućnosti da organizuje velike skupove.

U prorežimskim medijima skupovi građana protiv blokade koji se održavaju u nedelju već se najavljuju, uglavnom videom Centra za društvenu stabilnost, koji je i formalni organizator ovih skupova širom Srbije. Objavljuju se i slike skupova održanih pre nedelju dana na kojima se nalaze i funkcioneri Srpske napredne stranke, dok se naglašava da će se u nedlju građani organizovati u 100 gradova u zemlji. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli