Jedna grupa dobija značajan popust, druga potpuno besplatno! Od danas niže cene ogreva za sve ove građane
Alo pre 37 minuta
Za socijalno ugrožene kategorije stanovništva važeća cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV-om od danas se umanjuje za 36,7 odsto i iznosiće 2.900,00 dinara po metru kubnom sa PDV-om, po domaćinstvu, objavljeno je na sajtu Javnog preduzeća "Srbijašume".
Novi cenovnik, kako je navedeno, primenjivaće se u cilju realizacije mera Vlade Srbije kojima bi trebalo da se poboljša životni standard najugroženijih građana. Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce prve, druge i treće kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava, odnosno članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog