Srbijašume snizile cene ogrevnog drveta: Različiti popusti za različite kategorije

Rešetka pre 1 sat
Srbijašume snizile cene ogrevnog drveta: Različiti popusti za različite kategorije

JP Srbijašume objavilo je da od danas uvodi novi cenovnik drvnih sortimenata i mere pomoći za socijalno ugrožene građane i druge osetljive kategorije stanovništva, prenosi postal Stav, pozivajući se na Novu ekonomiju.

Za socijalno ugrožene domaćinstva cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV-om biće smanjena za 36,7% i iznosiće 2.900 dinara po metru kubnom. Penzioneri, osobe sa invaliditetom, borci I, II i III kategorije, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata i članovi porodica ovih kategorija dobijaju ogrev po ceni umanjenoj za 15%, odnosno 4.478,65 dinara po metru kubnom, piše eKapija. Osim toga, 1.000 najugroženijih porodica dobiće
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Ogrevno drvo jeftinije za najugroženije

Ogrevno drvo jeftinije za najugroženije

Serbian News Media pre 42 minuta
Od danas jeftiniji ogrev Za ovu grupu građana! Cena kubika drva niža za 36,7 odsto i evo koliko sad košta

Od danas jeftiniji ogrev Za ovu grupu građana! Cena kubika drva niža za 36,7 odsto i evo koliko sad košta

Kurir pre 32 minuta
SRBIJA ŠUME: ogrevno drvo za socijalno ugoržene grupe 2900 dinara, za penzionere, OSI, borce veterane 4.478,65 dinara po metru…

SRBIJA ŠUME: ogrevno drvo za socijalno ugoržene grupe 2900 dinara, za penzionere, OSI, borce veterane 4.478,65 dinara po metru kubnom

ROMinfomedia pre 1 sat
Od danas niže cene ogreva za socijalno ugrožene građane

Od danas niže cene ogreva za socijalno ugrožene građane

Radio 021 pre 1 sat
Srbijašume smanjile cene ogrevnog drveta za socijalne kategorije stanovništva

Srbijašume smanjile cene ogrevnog drveta za socijalne kategorije stanovništva

Nova ekonomija pre 2 sata
Ogrev za zimu po sniženim cenama za socijalno ugrožene

Ogrev za zimu po sniženim cenama za socijalno ugrožene

RTK pre 2 sata
Srbijašume smanjile cene ogrevnog drveta za socijalne kategorije stanovništva

Srbijašume smanjile cene ogrevnog drveta za socijalne kategorije stanovništva

Stav.life pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVinvaliditetBorča

Ekonomija, najnovije vesti »

10 proverenih trikova koji ubrzavaju vaš telefon

10 proverenih trikova koji ubrzavaju vaš telefon

Kamatica pre 42 minuta
Od danas niže cene u prodavnicama: Ovo je spisak namirnica koje bi trebalo da pojeftine

Od danas niže cene u prodavnicama: Ovo je spisak namirnica koje bi trebalo da pojeftine

Nedeljnik pre 12 minuta
Dru Salivan: Očigledno su prvi razgovori vođeni sa Nikosom (BC Partners) i Vučićem – a u to je vreme kada je Vučić tvrdio da…

Dru Salivan: Očigledno su prvi razgovori vođeni sa Nikosom (BC Partners) i Vučićem – a u to je vreme kada je Vučić tvrdio da će biti otkaza u Junajted mediji

Nova pre 2 minuta
U ovoj banci od danas kamate niže od očekivanih! Podržala nove mere države za bolji standard građana

U ovoj banci od danas kamate niže od očekivanih! Podržala nove mere države za bolji standard građana

Kurir pre 32 minuta
Stupio na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta

Stupio na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta

Danas pre 2 minuta