Srbijašume snizile cene ogrevnog drveta: Različiti popusti za različite kategorije

JP Srbijašume objavilo je da od danas uvodi novi cenovnik drvnih sortimenata i mere pomoći za socijalno ugrožene građane i druge osetljive kategorije stanovništva, prenosi postal Stav, pozivajući se na Novu ekonomiju.

Za socijalno ugrožene domaćinstva cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV-om biće smanjena za 36,7% i iznosiće 2.900 dinara po metru kubnom. Penzioneri, osobe sa invaliditetom, borci I, II i III kategorije, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata i članovi porodica ovih kategorija dobijaju ogrev po ceni umanjenoj za 15%, odnosno 4.478,65 dinara po metru kubnom, piše eKapija. Osim toga, 1.000 najugroženijih porodica dobiće