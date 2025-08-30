U toku skup ispred Filozofskog: Studenti i građani mirno protestuju, policija i dalje ispred ulaznih vrata

U toku skup ispred Filozofskog: Studenti i građani mirno protestuju, policija i dalje ispred ulaznih vrata

U toku je skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na koji su pozvali studenti u blokadi.

Građani i studenti prave buku na platou ispred fakulteta. Za sada je mirno i bez incidenata. Kordon policije i dalje stoji ispred ulaznih vrata u fakultet. Podsetimo, studenti u blokadi Filozofskog fakulteta ranije danas najavili su skup ispred te visokoškolske ustanove, pod parolom: "Buka se nastavlja". Studenti, profesori i građani okupljaju se ispred Filozofskog fakulteta od utorka, kada je dekan Milivoje Alanović ušao u zgradu sa nekoliko zaposlenih i izbacio
"Buka se nastavlja", pištaljke, vuvuzele i dečje pesme ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

BLOG UŽIVO Zašto Novosađani kordonu pevaju pesmu „Mama voli bebu“: U Lazarevcu skup „S kopova protiv lopova“

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Koliko košta prisustvo skupu protiv blokada?

Protestni skup peto uzastopno veče ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

U Novom Sadu ispred Filozofskog „Buka se nastavlja“

Peticija 166 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta: "U nasilničkoj atmosferi nije moguće držati ispite"

