Od ponedeljka kreće saobraćaj u centralnim ulicama Beograda: Poznato koji delovi i dalje ostaju zatvoreni

Gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan najavio je da će Trg republike u Beogradu, Vasina ulica, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica od 31. avgusta u ponoć biti puštene za saobraćaj, dok će deo ispred Skupštine Srbije ostati zatvoren.

On je rekao da će Beograđani moći normalno da koriste ulice koje se otvaraju za saobraćaj, "kao što je gradonačelnik Aleksandar Šapić pre nekih mesec dana i najavio", navodi se u saopštenju Beoinfa. Prema njegovim rečima, ostali radovi koji ne ometaju saobraćaj, kao što su postavljanje "beogradskog sata" i uređenje trotoara, biće nastavljeni u toku septembra. Kada je reč o Trgu Nikole Pašića i potezu od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostora između Narodne