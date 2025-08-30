Preminuo je šef-dirigent Beogradske filharmonije Gbrijel Felc

Vreme pre 48 minuta
Preminuo je šef-dirigent Beogradske filharmonije Gbrijel Felc

Preminuo je Gabrijel Felc, koji je prethodnih osam godina bio šef-dirigent Beogradske filharmonije i učinio da ovaj orkestar stupi u novu razvojnu etapu

Beogradska filharmonija je danas saopštila da je u Esenu umro njen dugogodišnji šef-dirigent Gabrijel Felc, u 55. godini. Felc je na čelo Beogradske filharmonije stao 2017. godine, „na oduševljenje muzičara i svih kolega“. Sa Felcom je orkestar Beogradske filharmonije stupio u novu razvojnu etapu. Felc se upisao u stogodišnju istoriju Filharmonije kao jedan od najuspešnijih i najvažnijih šefova- dirigenata. Sa Felcom je Filharmonija postala deo svetskog ranga
