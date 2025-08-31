Građani, pripremite se za nevreme Kiša, pljuskovi i grmljavina pogodiće ove delove zemlje

Alo pre 31 minuta
U Srbiji se danas očekuje promenljivo i pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji ponegde mogu biti izraženiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 22 do 27. U Beogradu se sutra očekuje pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče biće suvo, navodi se u prognozi RHMZ. Printscreen/ RHMZ Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni,
