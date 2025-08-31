Burna noć u Beogradu: Dva mladića teško povređena u napadu nožem na Vračaru

U Kursulinoj ulici na Vračaru tokom noći se u 2.40 sati dogodio napad nožem u kome su teško povređena dva mladića, rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoći.

Mladići od po 23 godine prevezeni su u Urgentni centar na reanimaciju. Tokom noći nije bilo saobraćajnih nezgoda. Ekipe hitne pomoći odgovorile su tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični i srčani bolesnici, kao i astmatičari.