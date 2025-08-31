Burna noć u Beogradu: Dva mladića teško povređena u napadu nožem na Vračaru

B92 pre 36 minuta
Burna noć u Beogradu: Dva mladića teško povređena u napadu nožem na Vračaru

U Kursulinoj ulici na Vračaru tokom noći se u 2.40 sati dogodio napad nožem u kome su teško povređena dva mladića, rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoći.

Mladići od po 23 godine prevezeni su u Urgentni centar na reanimaciju. Tokom noći nije bilo saobraćajnih nezgoda. Ekipe hitne pomoći odgovorile su tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični i srčani bolesnici, kao i astmatičari. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo, hronika, izbori,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

„Čula se svađa, pa jauk" Svedok opisao detalje tragedije na Vračaru, krvave stvari i tragovi svuda po ulici (foto)

„Čula se svađa, pa jauk" Svedok opisao detalje tragedije na Vračaru, krvave stvari i tragovi svuda po ulici (foto)

Alo pre 36 minuta
Dva mladića teško povređena u napadu nožem na Vračaru

Dva mladića teško povređena u napadu nožem na Vračaru

N1 Info pre 1 sat
Umro mladić (23) izboden na Vračaru: Drugi u teškom stanju, napadnuti noćas u Kursulinoj ulici

Umro mladić (23) izboden na Vračaru: Drugi u teškom stanju, napadnuti noćas u Kursulinoj ulici

Blic pre 1 sat
Dva mladića teško povređena u napadu nožem na Vračaru

Dva mladića teško povređena u napadu nožem na Vračaru

Euronews pre 1 sat
Momci izbodeni nožem Dva mladića noćas napadnuta na Vračaru, obojica hitno prevezena na reanimaciju

Momci izbodeni nožem Dva mladića noćas napadnuta na Vračaru, obojica hitno prevezena na reanimaciju

Dnevnik pre 1 sat
Preminuo ranjeni mladić Povređen je sinoć u napadu nožem u Beogradu!

Preminuo ranjeni mladić Povređen je sinoć u napadu nožem u Beogradu!

Dnevnik pre 1 sat
Preminuo mladić (23) izboden na Vračaru: U toku potraga za napadačima

Preminuo mladić (23) izboden na Vračaru: U toku potraga za napadačima

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugIzbori

Hronika, najnovije vesti »

Dečaku (12) i Vranja amputirana noga posle nesreće na električnom trotinetu: Iskrao se iz dvorišta i ulleteo u raskrsnicu

Dečaku (12) i Vranja amputirana noga posle nesreće na električnom trotinetu: Iskrao se iz dvorišta i ulleteo u raskrsnicu

Nova pre 0 minuta
Jedna osoba povređena u diskoteci u Budvi kada je na nju pao led ekran

Jedna osoba povređena u diskoteci u Budvi kada je na nju pao led ekran

N1 Info pre 36 minuta
Uhapšen 81-godišnjak kod Svrljiga: Ubio čoveka pa telo sakrio u šumi

Uhapšen 81-godišnjak kod Svrljiga: Ubio čoveka pa telo sakrio u šumi

Naissus info pre 5 minuta
Inspektori preplavili ulice, skidaju snimke i proveravaju alibije: Posle filmske likvidacije Krivokapića u Kotoru ubice i…

Inspektori preplavili ulice, skidaju snimke i proveravaju alibije: Posle filmske likvidacije Krivokapića u Kotoru ubice i dalje u bekstvu! Otkriven bitan trag

Kurir pre 5 minuta
„Čula se svađa, pa jauk" Svedok opisao detalje tragedije na Vračaru, krvave stvari i tragovi svuda po ulici (foto)

„Čula se svađa, pa jauk" Svedok opisao detalje tragedije na Vračaru, krvave stvari i tragovi svuda po ulici (foto)

Alo pre 36 minuta