Rusija i Kina se udružuju protiv Zapada; Putin stigao kod Si Đinpinga VIDEO

B92 pre 21 minuta
Ruski predsednik Vladimir Putin doputovao je u Kinu na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, javlja danas RIA Novosti.

Avion sa ruskim predsednikom sleteo je u Tjenđin, gde će Putin prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), tokom koga će održati bilateralne sastanke sa stranim liderima. Poseta ruskog lidera trajaće četiri dana, do 3. septembra. Program takođe uključuje posetu Pekingu, gde je planiran trilateralni sastanak sa liderima Mongolije i Kine, kao i odvojene razgovore sa Si Đinpingom i drugim šefovima država. Predviđeno je i da ruski predsednik
