Hitna pomoć: U dve tuče trojica povređena nožem

Beta pre 2 sata

Prošle noći su u Beogradu u dve tuče nožem povređena trojica mladića, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.

Dvojica od po 23 godine zadobili su ubodne rane u 2.30 na Vračaru, a jedan od 18 godina isečen je po glavi i rukama u tuči na Novom Beogradu, petnaestak minuta pre 6.00.

Svi su prevezeni u Urgentni centar.

Noćas se dogodila i jedna saobraćajna nezgoda sa lakše povređenima.

Hitna pomoć je intervenisala 97 puta, od toga 22 puta na javnom mestu. Pozivi su usledili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

(Beta, 31.08.2025)

