Od nedelje u 15 časova centar grada biće ponovo otvoren za saobraćaj

(Foto: eKapija) Sekretarijat za saobraćaj doneo je odluku o puštanju u saobraćaj centra grada, nekoliko sati pre ranije iznetog roka koji je bio 31.avgusta u ponoć, prenosi Beoinfo.

S obzirom da su gradske službe uspele da završe sve radove na saobraćajnicama u centru grada, stekli su se uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja, izjavio je gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan. – Zato obaveštavamo javnost, da će danas, 31. avgusta, umesto najavljenog vremena u 24 časa, saobraćaj početi nesmetano da funkcioniše već od 15 časova i to u sledećim ulicama: Trg Republike, Vasina ulica, ulica Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i
