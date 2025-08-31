Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Ekapija pre 1 sat
Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

(Foto: eKapija) Sekretarijat za saobraćaj doneo je odluku o puštanju u saobraćaj centra grada, nekoliko sati pre ranije iznetog roka koji je bio 31. avgusta u ponoć, prenosi Beoinfo.

S obzirom da su gradske službe uspele da završe sve radove na saobraćajnicama u centru grada, stekli su se uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja, izjavio je gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan. – Zato obaveštavamo javnost, da će danas, 31. avgusta, umesto najavljenog vremena u 24 časa, saobraćaj početi nesmetano da funkcioniše već od 15 časova i to u sledećim ulicama: Trg Republike, Vasina ulica, ulica Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Nova pre 1 sat
Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Sputnik pre 1 sat
Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

RTS pre 1 sat
Centar grada "prodisao": Svi glavni radovi gotovi pre roka, ovako sada izgledaju Trg i Terazije

Centar grada "prodisao": Svi glavni radovi gotovi pre roka, ovako sada izgledaju Trg i Terazije

Telegraf pre 1 sat
Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Dnevnik pre 2 sata
Ulice u centru Beograda, uključujući Trg Republike i Terazije, ponovo otvorene za saobraćaj, radovi završeni pre roka

Ulice u centru Beograda, uključujući Trg Republike i Terazije, ponovo otvorene za saobraćaj, radovi završeni pre roka

Euronews pre 1 sat
Saobraćaj u centru Beograda biće pušten nekoliko sati pre najavljenog roka

Saobraćaj u centru Beograda biće pušten nekoliko sati pre najavljenog roka

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Trg Republikebojan bovan

Beograd, najnovije vesti »

Patrijarh Porfirije u Beogradu služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Patrijarh Porfirije u Beogradu služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Vesti online pre 3 minuta
Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Nova pre 1 sat
Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Ekapija pre 1 sat
Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Ulice u centru Beograda, nakon završenih radova, ponovo otvorene za saobraćaj

Sputnik pre 1 sat
Patrijarh Porfirije služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Patrijarh Porfirije služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Sputnik pre 1 sat