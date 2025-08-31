Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Tanjug
Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe

Uredba o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo koju je usvojila Vlada Srbije počinje da se primenjuje sutra, odnosi se na 23 vrste robe, a najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, ne može biti veća od 20 odsto.

Uredba se primenjuje na mleko, mlečne i mešovite proizvode, jaja, bezalkoholna pića, kafu, čaj, sveže voće i povrće, prerade voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznute proizvode, sveže i prerađeno meso, svežu i prerađenu ribu, slane i slatke konditore i cerealije, šećer i med, brašno, testenine, ulja i masti, sirće, pirinač, so i začine, kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetika, hranu za bebe i pelene. Uredbom je precizirano
